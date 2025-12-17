Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından geliştirilen ve tescillenerek dünya pazarındaki yerini alan portakal çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.

BATEM'in Muratpaşa ilçesindeki merkez yerleşkesinde düzenlenen "Antalya'nın Portakalları Tanıtım Günü"nde, çiftçileri anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Etkinlikte, Enstitünün geliştirerek tescillendirdiği "Finike Yerli", "Alanya dilimli", "BATEM Şekeri", "BATEM Fatihi", "BATEM Baharı", "Navelina", "Valencia Late", "Moro", "Yafa" ve "Washington Navel" olmak üzere 10 portakal çeşidi tanıtıldı. Programda, portakallardan yapılan tatlılar ve atıştırmalık, davetlilere ikram edildi.

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, BATEM'in, Cumhuriyet'in en önemli hediyelerinden biri olduğunu belirterek, imkanların çok kısıtlı olduğu 1930'lu yıllarda tarımı daha verimli hale getirmek için kurulan tesislerden biri olduğunu anlattı.

Antalya'nın iklimiyle narenciye üretimi için uygun bir il olduğunu anlatan Şahin, "BATEM ile beraber portakal başta olmak üzere narenciye bölgenin ana tarımsal üretimi, ana gelir ve geçim kaynağı haline geldi. Antalya'nın sembolü portakal oldu, şehrimizi portakalla tanıtıyoruz. Özellikle Finike portakalı tadıyla aromasıyla çok özel. Bunlar, emekle bilimle araştırmayla alın teriyle oluyor." diye konuştu.

Şahin, mühendislerin, teknikerlerin omuzlarında büyüyen sektör sayesinde Türkiye'nin, dünyanın en önemli narenciye üreticisi ülkelerinden biri olduğunu ve bu alanda ihracat yaptığını vurguladı. Antalya'nın özel bir şehir olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: "Finike Portakalı'nın da Avrupa Birliği tescil süreci devam ediyor, inşallah onu da alacağız, bunu başaracağız. Antalya'da ne üretirseniz en iyisi ortaya çıkıyor. Ürünlerimiz o kadar değerli ki ciddi ihracat kalemine de ulaşıyor. Antalya, hem miktar hem kalite itibarıyla dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Türkiye'yi besliyor, üstüne ciddi ihracat da yapıyor. Bu büyük başarı hikayesidir. Antalya tarımı büyük emeklerle buraya geldi. Antalya turizm şehri ama aynı zamanda tarım şehri. Tarım, gelir adaletini sağlıyor, yani geliri tabana yayıyor. Her eve bir tarladan, bahçeden gelir giriyor. Bu da bölge insanın ekonomisini büyük oranda güçlendiriyor. Tarım stratejik bir ürün, milli güvenlik meselesidir. Paranızla dahi alamazsınız, pandemide bunu gördük. O yüzden tarımı korumak, kollamak geliştirmek çok önemli."

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ise Antalya'nın 22 tarım ürününde Türkiye birincisi, 11 üründe ikinci, 14 üründe ise ülke üçüncüsü olduğunu anlattı. Portakalın da birinci olunan 22 üründen biri olduğuna dikkati çeken Erkal, "Geçen sene 469 bin ton ürün aldık. Antalya olarak şanslıyız, Adana, Mersin gibi illerde rekoltede kısmen düşüşler olmasına rağmen Antalya'da geçen yıla göre beklentimiz daha iyi, 50 bin ton artış bekliyoruz, rekoltenin 520 bin tonlarda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." dedi. - "BATEM, 44 turunçgil çeşidini ülkeye kazandırdı" BATEM Müdürü Abdullah Ünlü de Enstitünün özellikle turunçgil alanında Türkiye'nin tarım tarihine yön veren kurumlardan biri olduğuna dikkati çekti. BATEM'ün yürüttüğü çalışmalar sayesinde 1960'lı yıllara kadar turunçgil ithal eden Türkiye'nin, kısa sürede ihracatçı ülke haline geldiğini vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti: "2024'te 1 milyon 639 bin ton narenciye ürünü ihraç ederek ülkemize 1,1 milyar dolar kazandırmıştır. Türkiye'de ticari olarak yetiştirilen birçok turunçgil çeşidi, 1030'lu yıllarda Enstitümüz aracılığıyla ülkemize kazandırılmış ve yapılan denemeler sonucunda yaygınlaştırılmıştır. Ülkemizde yetiştirilen turunçgil çeşitlerinin yaklaşık yüzde 85'i BATEM tarafından tescil edilen çeşitlerden oluşmaktadır. Enstitümüz, 10 portakal, 17 mandarin, 6 limon, 6 altıntop ve diğer türlerle birlikte 44 turunçgil çeşidini ülkemize kazandırmıştır."