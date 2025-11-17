Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca Belediyesi, 25 mahallede 222 bin metrekare asfalt çalışması yaptı

        Kumluca Belediyesi tarafından 2025 yılında ilçe genelinde 25 mahallede yaklaşık 222 bin metrekare asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:19
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam maliyeti 21 milyon 24 bin lira olan bu çalışma, metrekare bazında Kumluca tarihinde tek sezonda yapılan en yüksek asfaltlama olarak kayıtlara geçti.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin beş ay süren çalışmayla asfaltlama işini başarıyla tamamladığını belirterek, ilçe genelinde ulaşım konforunu arttırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Asfaltlama öncesi yolların sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırmak için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Avcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Asfaltlama çalışmalarımızın 2025 yılı etabını tamamladık. Ekiplerimiz yaz sıcağına aldırmadan fedakarca yürüttükleri asfaltlama çalışmalarını rekor metrekareyle tamamladılar. Önümüzdeki süreçte ilçemizin her caddesine her sokağına girerek asfaltlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyük bir özveriyle görev yaparak bir rekora imza atan tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlerle işbirliği içinde çalışan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

        Avcıoğlu, yollarda yapılan planlı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra, altyapıdan ulaşıma, kent kimliği ve kent estetiğinden sosyal donatılara kadar birçok alanda planlanmış çalışmaların olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

