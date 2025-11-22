Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu​ kentteki asayiş ve narkotik uygulamalarına katıldı

        Antalya'da Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun katılımıyla, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:39
        Antalya'da Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun katılımıyla, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünce, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla gece yarısından sonra kent merkezi ve tarihi Kaleiçi'nde eş zamanlı uygulama yapıldı.

        Uygulamaya, çok sayıda asayiş, narkotik, terör, kaçakçılık, motosikletli polis ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

        Ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kimlik kontrolleri sırasında haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar geniş kapsamlı şekilde sürdürüldü. Ayrıca belirlenen noktalarda yaya devriyeleri artırılarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

        Denetimlerin yapıldığı mahallelerde giriş çıkışlar tutulurken, şüpheli görülen araçların bagaj ve iç kısımlarında detaylı arama yapıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Ekiplerin denetimleri sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

        - Emniyet Müdürü Zaimoğlu denetimleri koordine etti

        Uygulama noktalarını denetleyen Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki denetimleri koordine etti.

        Kontrol noktalarında bekleyen polisler ve çarşı bekçilerinden bilgi alan Zaimoğlu, uygulama sonrasında vatandaşlar ve iş yeri sahipleriyle de sohbet etti.

        Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Müdür Zaimoğlu ve polis ekiplerine teşekkür etti.

        Zaimoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamaların devam ettiğini söyledi.

        Antalya'yı Türkiye'nin en güvenli kenti yapmak için sürekli denetim yaptıklarını belirten Zaimoğlu, "Birinci önceliğimiz Antalya'yı turizmin başkenti olduğu gibi güvenliğin de başkenti yapmak. Bir tane suç işleyen kişi elini kolunu sallayıp Antalya'da dolaşamayacak." dedi.

        Uyuşturucuyla anılan ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesinde devriye ve polis sayılarını artırdıklarını dile getiren Zaimoğlu, "Zeytinköy artık uyuşturucu ile anılmayacak, Antalya'nın en güvenli noktası olacak. Burada polis sayımızı ve polis noktalarımızı çoğalttık. Her köşede bekçilerimizin sayısını arttırmış durumdayız. Devriyelerimizi arttırmış durumdayız. Bu hafta 191 kullanıcıyı ve 17 ticaretini yapan şahsı aldık. Bunlardan 12 tanesi tutuklandı."

        Zaimoğlu, kentte düzenli olarak operasyonların devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

