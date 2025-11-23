Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hwang, Hagi, Meschack
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes, Baldursson, Cafu, Fall, Gueye
Gol: 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
