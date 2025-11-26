Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sosyal medyada "buluşma tuzağı" kuran dolandırıcılık çetesi çökertildi

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkekleri buluşma noktası olarak belirlenen anlaşmalı iş yerlerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada "buluşma tuzağı" kuran dolandırıcılık çetesi çökertildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkekleri buluşma noktası olarak belirlenen anlaşmalı iş yerlerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Antalya'da polise başvuran bazı kişiler, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları ile açılan sahte hesaplardan kendileriyle mesaj yoluyla iletişime geçildiğini ve dolandırıldıklarını belirttiler.

        Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Oluşturulan özel polis ekibi, "yüksek hesap, fahiş fiyat ile silah gösterme ve özel fotoğraf paylaşımı tehdidi" gibi şikayetlerin alındığı kent merkezindeki bir iş yerine odaklandı. Ekip, şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

        Şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında kadın profilleriyle hesap açtıkları, buradan tanıştıkları erkekleri de anlaşmalı iş yerlerine davet ederek tuzağa düşürdükleri tespit edildi. Silah teşhiri, cebir ve tehdit ile "hesap" adı altında mağdurlardan para aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, iş yerinde çalışan kadınları da bu dolandırıcılık sürecinde kullandıkları belirlendi.

        - Çete eş zamanlı "Son Kadeh" operasyonuyla çökertildi

        Şüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla'da "Son Kadeh" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Belirlenen 32 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskınlarda 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.

        Ele geçirilen sipariş fişinde, peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı görülüyor. Bir başka sipariş fişinde ise ızgara için 1950 lira, fasıl için 2 bin 500 lira, iki paket sigara için de 1000 lira yazıldığı, toplamda 21 bin 950 liralık hesap çıkarıldığı yer alıyor.

        - 16 şüpheliye tutuklama

        Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, 8 kişi savcılık kararıyla salıverilirken, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan bahse konu iş yeri de kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        İlk defa kazı çalışması yapılan Termessos'taki iki anıt mezar ayağa kaldırı...
        İlk defa kazı çalışması yapılan Termessos'taki iki anıt mezar ayağa kaldırı...
        Muratpaşa'da hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi
        Muratpaşa'da hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi
        Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi T...
        Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi, 2 işletme mühürlendi T...
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muhittin Böcek, hastanede
        Muhittin Böcek, hastanede
        Kepez'e yeni sağlık tesisleri kazandırılacak
        Kepez'e yeni sağlık tesisleri kazandırılacak