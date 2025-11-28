Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ve Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        28.11.2025 - 09:39
        Antalya'nın Serik ve Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Serik ve Kepez ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 17 tüfek, 22 şarjör, 6 tabanca, 193 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

