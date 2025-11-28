Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ve Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Serik ve Kepez ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 17 tüfek, 22 şarjör, 6 tabanca, 193 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
