Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen alageyiklerin doğal yaşamlarının fotokapanlarla izlendiği belirtildi.

Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler ve yavruları, göletten su içerken fotokapanla görüntülendi.

