        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken fotokapanla görüntülendi

        Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler ve yavruları, göletten su içerken fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 18:49 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:49
        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen alageyiklerin doğal yaşamlarının fotokapanlarla izlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kameralarımız, farklı nesillerden alageyiklerin aynı karede buluştuğu eşsiz anları gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

        Görüntülerde, alageyik ve yavrularının üretme istasyonundaki göletten su içtiği anlar yer alıyor.

