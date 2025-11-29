Antalya'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir binanın dördüncü katında çıkan hasara neden oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir binanın dördüncü katında çıkan hasara neden oldu.
Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bu sırada evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.