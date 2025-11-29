Antalya'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir binanın dördüncü katında çıkan hasara neden oldu.

Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bu sırada evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.