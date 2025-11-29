Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir binanın dördüncü katında çıkan hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:36
        Antalya'da apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir binanın dördüncü katında çıkan hasara neden oldu.

        Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

