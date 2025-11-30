Antalya'daki otellerde yılbaşı rezervasyonları başladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılbaşı için rezervasyonların başladığını ve kış sezonunda açık olan otellerin yılbaşını dolu geçireceğini söyledi.

Turizmde yılı 17 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya'daki otellerde yılbaşı programları için çalışmalar başladı. Bir yandan oteller yılbaşı konseptine göre süslenirken, diğer taraftan özel geceye yönelik etkinlikler belirleniyor. Otellerin mutfaklarında ise misafirlere sunulacak menüler için hazırlıklar yapılıyor.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Yabancı turist sayısında 17 milyonu geçtiklerini belirten Kavaloğlu, "Rusya Ukrayna savaşının devam etmesi durumunda 17 milyon seviyesinde bir iki sene daha kalacakmışız gibi gözüküyor. Bu seviye bizim için yeterli olur." dedi.

Kavaloğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.