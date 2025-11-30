Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sizlerin duasıyla bu şehrin geleceğinin baklava kutuları arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sizlerin duasıyla bu şehrin geleceğinin baklava kutuları arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

        Büyükgümüş, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın artık küresel bir şehir haline geldiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükgümüş, "Sizlerin duasıyla bu şehrin geleceğinin baklava kutuları arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Antalya büyümeye devam edecek. Antalya büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük güven kaynağımız olmaya devam edecek. Antalya’nın rüşvet ve yolsuzlukla anılmasını istemiyoruz. Sizlerin sayesinde daha iyi yerlerde olacağız. Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

        Antalya'nın gelişerek, büyüyerek turizmin başkenti olmaya devam edeceğini belirten Büyükgümüş, kentin büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük güç ve en büyük güven kaynağı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

        Büyükgümüş, bakan ya da vekil olmak için değil hizmet etmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Büyük Türkiye’nin rüyasını görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye doğrultusunda yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye’ye dair kararlıyız. Recep Tayyip Erdoğan 'başarılamaz' denilenleri başardı. Biz ondan sadece iyilik gördük. Biz onun arkasından yürümekten gururluyuz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız." dedi.

        Yılda 50 milyar dolar gibi bir imkanın terörle mücadeleye gittiğine dikkati çeken Büyükgümüş, "Gabar'da değil petrol aramak, seyahat bile yapılamıyordu. Terörün belini büktük. Yurt dışında da göz açtırmadık. Gabar bugün terörden temizlendi. Petrolün yüzde 10'unu oradan elde ediyoruz. Bu gelir de milletimize desteğe dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "AK Parti kadrolarına katılımlar devam ediyor. Biz hizmetle anılıyoruz, bunlar yolsuzluk ve hırsızlıkla anılıyor. Tasarruf tedbirlerine rağmen hizmetlerimiz devam etti. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığına yeni kayıt yaptıran 15 bin üyeyi temsilen 15 yeni üyeye Büyükgümüş, Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya milletvekilleri tarafından rozet takıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı
        Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığı...
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Antalya'da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi
        Antalya'da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi
        Çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan araç rampadan uçtu: 2 yaralı O a...
        Çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan araç rampadan uçtu: 2 yaralı O a...
        Antalya'da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu
        Antalya'da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu