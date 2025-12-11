Alanya'da esrar ve sentetik hap ele geçirildi

İlçede R.H'nin kaldığı otelde yapılan aramalarda 350 gram kubar esrar ve 53 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

