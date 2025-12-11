Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Good Earth Vision Kurucusu Tal Garih ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, girişimciliğin temelinde ahlak, emek ve güvenilir karakterin bulunduğunu belirtti.

Girişimciliğin sadece parayla ölçülemeyeceğini vurgulayan Şahin, "İçinizdeki niyet sahih olsun, çalışkan olun, namuslu olun, çevrenizde bir isminiz ve güveniniz olsun, o zaman başarı kendiliğinden gelir. Kritik olan şey emek ve alın teridir. Ayrıca iyi bir fikir tek başına yetmez, o fikrin peşinde koşacak adanmış bir ruh gerekir." dedi.

- "Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur"

Şahin, girişimciliğin kırılgan dönemlerinde melek yatırımcılığın önemine işaret etti.

"Bir fidanı dikerken nasıl can suyu verip yanına bir çubuk koyuyorsak melek yatırımcılık da tam olarak budur." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"O küçük destek, girişimciyi olumsuz şartlara karşı korur. Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur. Bu yüzden üniversiteler, iş dünyası, vakıflar, kalkınma ajansları ve kamu kurumları, bu desteği vermelidir. Özellikle üniversiteden yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan gençlerimizin desteğe ihtiyacı var. Düzenlenen bu etkinliklerin bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyor ve katma değer üreten tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından "Yılın Girişimcisi Ödülü", Şahin tarafından Dr. Ahmet Seçim'e takdim edildi.

Törende "Bi' Düşünsen Bulursun İş Fikri Yarışması" ve "Cittaslow Fikir Maratonu"nun yanı sıra yıl içinde dereceye giren projelerin sahiplerine de ödülleri verildi.