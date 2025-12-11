Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen "23. Girişimcilik Günleri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Good Earth Vision Kurucusu Tal Garih ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada, girişimciliğin temelinde ahlak, emek ve güvenilir karakterin bulunduğunu belirtti.

        Girişimciliğin sadece parayla ölçülemeyeceğini vurgulayan Şahin, "İçinizdeki niyet sahih olsun, çalışkan olun, namuslu olun, çevrenizde bir isminiz ve güveniniz olsun, o zaman başarı kendiliğinden gelir. Kritik olan şey emek ve alın teridir. Ayrıca iyi bir fikir tek başına yetmez, o fikrin peşinde koşacak adanmış bir ruh gerekir." dedi.

        - "Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur"

        Şahin, girişimciliğin kırılgan dönemlerinde melek yatırımcılığın önemine işaret etti.

        "Bir fidanı dikerken nasıl can suyu verip yanına bir çubuk koyuyorsak melek yatırımcılık da tam olarak budur." diyen Şahin, şunları kaydetti:

        "O küçük destek, girişimciyi olumsuz şartlara karşı korur. Asıl nadir olan şey, girişimci ruhtur. Bu yüzden üniversiteler, iş dünyası, vakıflar, kalkınma ajansları ve kamu kurumları, bu desteği vermelidir. Özellikle üniversiteden yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan gençlerimizin desteğe ihtiyacı var. Düzenlenen bu etkinliklerin bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyor ve katma değer üreten tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

        Konuşmaların ardından "Yılın Girişimcisi Ödülü", Şahin tarafından Dr. Ahmet Seçim'e takdim edildi.

        Törende "Bi' Düşünsen Bulursun İş Fikri Yarışması" ve "Cittaslow Fikir Maratonu"nun yanı sıra yıl içinde dereceye giren projelerin sahiplerine de ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
        Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
        Köpeklerin saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu
        Köpeklerin saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu
        Alanya'da esrar ve sentetik hap ele geçirildi
        Alanya'da esrar ve sentetik hap ele geçirildi
        Antalya'nın gecesi kış, gündüzü yaz: "Akşam soba yaktık, gündüz güneşleniyo...
        Antalya'nın gecesi kış, gündüzü yaz: "Akşam soba yaktık, gündüz güneşleniyo...
        Yeğenini öldürüp, diğer yeğeni ve eniştesini yaraladıktan sonra intihara ka...
        Yeğenini öldürüp, diğer yeğeni ve eniştesini yaraladıktan sonra intihara ka...
        Antalyasporlu çocuklar yüzme şenliklerinde yarıştı
        Antalyasporlu çocuklar yüzme şenliklerinde yarıştı