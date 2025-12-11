Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

        Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:30
        Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu
        Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Afganistan ve Pakistan'dan Şili'ye kadar 31 ülkeden 350 bilim insanı katıldı.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kongrenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanık tedavisi alanında 20 yılda kat ettiği başarıyı anlattı.

        Yanık ve yanık yönetiminin, sağlık bakımının en zor ve en acil alanlarından biri olduğunu belirten Okumuş, yanığın sadece deri bütünlüğünü bozan travma değil, beraberinde enfeksiyon riski taşıyan, metabolik yük, ağrı yönetimi, psikososyal açıdan disiplinler arası yaklaşım gerektiren kompleks klinik tablo olduğunu kaydetti.

        Yanık alanının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Okumuş, şöyle konuştu:

        "Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen ve hayatımızın her alanına ve her anına dahil olan teknoloji, toplumda yaşam alanlarının geliştirilmesi ve şehirleşmenin artması, kalabalık nüfus, yalnızlaşan insan hayatı, iklim değişiklikleri, tüm dünyada savaş teknolojisinin artması ve çeşitlenmesi, evde, yolda, işte her alanda elektrikli, yanıcı ve yakıcı ekipman ve cihazların hayatın değişmez bir parçası haline gelmesi hem yanık vakalarının artması hem yanık olaylarının şekil değiştirmesine neden oluyor. Eskiden ateş ve sıcak yanıkları daha ön plandayken artık günümüzde kimyasal ve elektrik yanıkları daha büyük oranda görülmeye başladı. Bu açıdan yanık yönetimi giderek artan önem kazanmakta."

        Okumuş, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük yanık merkezine sahip olduğunu ve tedavide çok iyi olduğunu ancak yanıkların önlenmesinde biraz eksik kaldıklarını dile getirdi. Yanık vakalarının büyük bölümünün önlenebilir kazalardan kaynaklandığına değinen Okumuş, kendisinin de çocukken üzerine sıcak su döküldüğünü, çok zorlu süreçlerden geçtiğini kaydetti.

        Hekim olmasındaki en büyük etkenin başından geçen yanık süreci olduğunu aktaran Okumuş, yanıkların önlenmesinde korucuyu sağlık hizmetleri ile toplumsal farkındalığın önemli olduğunu belirtti.

        - "Yanığı önlemeyle ilgili tedbirler almak gerekiyor"

        Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel de kongreye 31 ülkeden 350 bilim insanının katılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

        Yanık tedavisinde Türkiye'nin tecrübeli ekibe sahip olduğunu vurgulayan Şenel, Türkiye ve yakın coğrafyadaki yanık vakalarının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları anlattı.

        Şenel, Türkiye'de yanık tedavisi alanında ciddi anlamda hekim ve hemşirenin yetiştirildiğini belirterek, "Yanığı önlemeyle ilgili tedbirler almak gerekiyor." dedi.

        2. Avrasya Yanık Kongresi Başkanı Doç. Dr. Sabri Demir ise özellikle üçünü derece yanıkların zorluğunu anlatarak, yanıklardan korunmak için farkındalık oluşturmak gerektiğini söyledi.

        2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi Başkanı Doç. Dr. Emine Öksüz de kongrede yanık tedavisindeki yeniliklerin konuşulacağını ifade etti.

        Avrasya Yanık Kongresinin düzenleme komitesinde yer alan Prof. Naiem Moiemen, yanık konusunda her ülkenin farklı problemleri olduğunu vurguladı.

        Oturumlarla devam eden kongreler, 14 Aralık'ta sona erecek.

