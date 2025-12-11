Antalya'da yanık kongreleri 31 ülkeden bilim insanlarını buluşturdu

Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlar'a, Afganistan ve Pakistan'dan Şili'ye kadar 31 ülkeden 350 bilim insanı katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kongrenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanık tedavisi alanında 20 yılda kat ettiği başarıyı anlattı.

Yanık ve yanık yönetiminin, sağlık bakımının en zor ve en acil alanlarından biri olduğunu belirten Okumuş, yanığın sadece deri bütünlüğünü bozan travma değil, beraberinde enfeksiyon riski taşıyan, metabolik yük, ağrı yönetimi, psikososyal açıdan disiplinler arası yaklaşım gerektiren kompleks klinik tablo olduğunu kaydetti.

Yanık alanının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Okumuş, şöyle konuştu:

"Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen ve hayatımızın her alanına ve her anına dahil olan teknoloji, toplumda yaşam alanlarının geliştirilmesi ve şehirleşmenin artması, kalabalık nüfus, yalnızlaşan insan hayatı, iklim değişiklikleri, tüm dünyada savaş teknolojisinin artması ve çeşitlenmesi, evde, yolda, işte her alanda elektrikli, yanıcı ve yakıcı ekipman ve cihazların hayatın değişmez bir parçası haline gelmesi hem yanık vakalarının artması hem yanık olaylarının şekil değiştirmesine neden oluyor. Eskiden ateş ve sıcak yanıkları daha ön plandayken artık günümüzde kimyasal ve elektrik yanıkları daha büyük oranda görülmeye başladı. Bu açıdan yanık yönetimi giderek artan önem kazanmakta."

Okumuş, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük yanık merkezine sahip olduğunu ve tedavide çok iyi olduğunu ancak yanıkların önlenmesinde biraz eksik kaldıklarını dile getirdi. Yanık vakalarının büyük bölümünün önlenebilir kazalardan kaynaklandığına değinen Okumuş, kendisinin de çocukken üzerine sıcak su döküldüğünü, çok zorlu süreçlerden geçtiğini kaydetti.