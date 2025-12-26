Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 26.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:35
        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda "yolsuzluk" iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturmanın, belediyenin 2023 yılında açık ihale usulü ile yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli "Galvanizli Çöp Konteyneri Alım İşi" ihalesi ile ilgili olduğu belirtildi.

        Konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenip teslim alınarak, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

