Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı. Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

