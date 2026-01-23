Habertürk
Habertürk
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:09
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak etkili oldu
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

        İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı.

        İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.

        Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

