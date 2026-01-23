Antalya'da sağlık görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanığın yargılanması sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık görevlisi Hamit Aras'ı (31) darbederek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.İ, M.E.K, tutuksuz sanık İ.S. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.



Tutuksuz sanık İ.S, aileye başsağlığı dilediğini, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.



Olay günü 4 arkadaşıyla yolda yürüdüklerini, M.E.K. ile S.İ'nin maktule bağırdığını belirten İ.S, "M.E.K. ve S.İ, maktulden sigara istedi, sonra 'Ne bakıyon?' diye bağırarak Hamit Aras'ı yumrukladılar. Ben şoka girdim, M.E.K. çantayı aldı kaçtı, biz de peşlerinden gittik. Bir süre sonra ben ve G.A onlardan ayrıldık, maktulün olduğu yere gittik. Yerde yatıyordu, etraftan yardım istedik ve ambulans geldi, sedyeye bindirilmesine yardım ettik." dedi.



Tutuklu sanık M.E.K. ise yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu, böyle olmasını istemediğini ifade etti.



Anne Şükriye Tavşan, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalarını çekmelerini istediğini belirtti.



Sigara için çocuğunun öldürüldüğünü söyleyen Tavşan, "Bunları affedemem, iki acı yaşadım ama ben oğlumun acısına dayanamıyorum. Neden çocuğuma kıydılar? Bunlara insan diyemem. Benim çocuğum çok terbiyeliydi." diye konuştu.



Müşteki avukatı Kerem Polat, Aras'ın öldürülme anını gösteren çevredeki güvenlik kamera kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, bir süre görüntüleri izleyerek, görüntülerin iyileştirilmesini istedi.



Bu sırada anne Tavşan ve mahkeme salonunda izleyici olarak bulunanlar gözyaşı döktü.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



- Olay



5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hamit Aras, 1 Mart 2025 saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından para ve değerli eşyalarını vermediği için darbedilmişti.



Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K. (17) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklanmış, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

