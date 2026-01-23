Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı

        Antalya'da sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kumluca'da dün gün boyu devam eden sağanak sonrası akşam saatlerinde derelerde su seviyesinin yükselmesiyle bazı ev, sera ve tarım arazilerini su bastı.

        Gece boyunca AFAD, Kumluca Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önlenmesi için çalışma yürütürken, AFAD ekipleri, evlerine mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.

        Sabah saatlerinden itibaren ise ilçede Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

        - Evlerine su giren vatandaşlar uygulama oteline alındı

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün yaşanan sağanağın ardından akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum, Göksu, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde bazı ev ve seralar ile tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını söyledi.

        Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle çalıştıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar 15 civarında sera evi, 6 tarımsal iş yeri ve yaklaşık 1500 dekar sera alanında su baskını yaşandı. Evlerine su giren yaklaşık 45 vatandaşımızı uygulama otelinde misafir ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Sosyal yardım vakfımız aracılığıyla su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli yardımlarımızı yapıyoruz."

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de sel ve su baskınları nedeniyle çiftçilerin büyük zarara uğradığını, özellikle hasadı gelen ürünlerin sel ve su baskınından etkilenmesinden dolayı zararın daha da arttığını kaydetti.

        Çiftçilerin destek beklediğini ifade eden Kökçe, "Su baskını yaşanan seralarda maalesef zarar büyük. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında almamız lazım. Devlet yetkililerimizden bu konularda çözüm istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, 2025'i değerlendirdi,...
        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacısüleyman, 2025'i değerlendirdi,...
        Antalya'da sağanak hayatı felç etti: İş yerleri su basan esnaf sabahın ilk...
        Antalya'da sağanak hayatı felç etti: İş yerleri su basan esnaf sabahın ilk...
        Antalya'da sağanak nedeniyle kullanılmayan bina çöktü
        Antalya'da sağanak nedeniyle kullanılmayan bina çöktü
        Bankta hayatını sürdüren adam, otelde konaklamayı kabul etmedi Kurumlar sef...
        Bankta hayatını sürdüren adam, otelde konaklamayı kabul etmedi Kurumlar sef...
        Antalyaspor taraftar desteğiyle çıkışa geçmek istiyor
        Antalyaspor taraftar desteğiyle çıkışa geçmek istiyor
        Turizm kenti Antalya "gastronomide" de atağa geçti
        Turizm kenti Antalya "gastronomide" de atağa geçti