        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Turizm kenti Antalya "gastronomide" de atağa geçti

        AYŞE YILDIZ - Turizmi çeşitlendirmek ve yerel değerlerini tescille ekonomiye kazandırmak isteyen Antalya, yöresel ürün envanteriyle gastronomide de markalaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:20
        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'nın gastronomi alanında da söz sahibi olması amacıyla, Valilik himayesinde coğrafi işaretler ve tescil çalışmaları odaklı Antalya Gastronomi Platformu oluşturuldu.

        Platform, Antalya'nın merkez ve tüm ilçelerini kapsayan detaylı çalışma gerçekleştirerek, coğrafi işaret alabilecek ürünlerin envanterini çıkardı.

        Kapsamlı çalışmaların ardından coğrafi işaret ve tescil alabilecek birçok ürün için başvurular yapıldı. Yaklaşık 200 ürünün tescili için başvurunun bulunduğu ve halihazırda 19 tescilli ürüne sahip olan Antalya'da, bazı restoran ve otellerin menülerinde de kentin coğrafi işaretli ve yöresel lezzetlerine daha fazla yer verilmeye başlandı.

        - "Seferberlik mantığında çaba içerisindeyiz"

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, gastronomide sivil toplum kuruluşları, belediyeler, odalar, kaymakamlıklar ve üniversitelerin seferberlik mantığında çaba içerisinde olduğunu söyledi.

        Böyle bir seferberliği başlattıklarında bu kadar yayılacağını düşünmediklerini ama herkesin bunu sahiplendiğini belirten Şahin, "Kentimizde 19 olan coğrafi işaretli ürün sayısı, başvurularla birlikte 200'lere ulaştı. Gastronomi alanında hızlı bir uyanış var. Bunun bir sonraki aşamasında artık tescil aşamaları ve ticarileşmesi, ekonomik olarak da bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Bunun için de çabalarımız devam ediyor. Yeni bir çalışmanın içerisindeyiz." diye konuştu.

        Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Mermerli Restoranını coğrafi işaret restoranı haline getirmeyi planladıklarını ve orada coğrafi işaretli ürünleri sunacaklarını vurguladı.

        - Antalya'da gastronomi rotaları oluşturulacak

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da gastronomiyi öne çıkarmak için derneğin aylık toplantılarında yörenin coğrafi işaretli lezzetlerini tanıtacaklarını ifade etti.

        Bunu otellerin menülerinde de uygulamaya geçirdiklerini anlatan Saatçioğlu, "Antalya'ya 17 milyon turist geliyor, ortalama yedi gün konaklıyor. Bazıları Türk yemeklerini tatmadan dönüyor. Kendi yemeklerimizi tattırmak için uğraşıyoruz. Yemeklerle birlikte hikayelerini de paylaşmamız lazım." dedi.

        - "Damak zevki uğruna binlerce kilometre kat edenler var"

        Antalya Gastronomi Platformu üyesi, 72 yıldır hizmet veren köklü bir restoranın ikinci nesil işletmecisi Güray Parlak ise insanların damak zevki uğruna binlerce kilometre yol kat edebildiğini dile getirdi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Restaurant, Yiyecek İçecek ve Eğlence Hizmetleri Komitesi Başkanı da olan Parlak, gastronominin ata tohumu ve yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında önemli olduğunu belirtti.

        Gastronominin stratejik alan olduğuna dikkati çeken Parlak, şunları kaydetti:

        "Her tescilli ürün o şehrin birer tanıtım elçisidir. Antalya'yı gastronomi şehri yapacağız, iddialıyız. Turizmi çeşitlendirmede gastronomi çok önemli. Alanya'nın Gülüklü çorbası, Elmalı'nın topak yemeği, çorbalarımız, yemeklerimiz var. Yöresel ürünlerimize restoranlarda, otellerde daha ağırlık verilecek. Her coğrafi işaretli ürün, kentin tanıtımına, kültürüne ve ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza da iş imkanı oluyor. Bu tescili almak ürünün çok daha iyi pazarlanmasını sağlıyor."

        Parlak, Antalya'nın iklimi sayesinde yılın 12 ayı tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olduğunu hatırlatarak, kentte gastronomi rotalarının oluşturulacağını söyledi.

        Ürünlerin, yemeklerin ve yöresel zenginliklerin öne çıkarılması için yapılan envanterin büyük önem taşıdığını vurgulayan Parlak, tanıtım aşamasında ise her kurumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

