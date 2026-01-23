Habertürk
Habertürk
        Antalya Serik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

        Antalya Serik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:17
        Antalya Serik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

        İlçede dün başlayan kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.


        Yağış nedeniyle Çınaraltı Meydanı'nda su taşkınları meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Su baskınları sonucu iş yerlerinde hasar oluştu.

        Esnaf, sabah saatlerinde iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışması yaptı.

        Esnaf Murat Karasu, gece saatlerinde yaşanan su baskınlarında yoldan geçen araçların oluşturduğu su dalgalarının iş yerlerine dolduğunu belirterek, yağış sırasında yolun trafiğe kapatılması talebinde bulundu.

        Esnaf Yunus Çalışkan ise su baskını nedeniyle iş yerindeki mobilyaların zarar gördüğünü ifade etti.

        Öte yandan, Serik Kaymakamlığı ekiplerinin su baskınlarından etkilenen iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

