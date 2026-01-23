Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:54
        Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
        Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Zimmet suçundan 1 olayda, 19 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

        Tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 sikke ele geçirildi.

        5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ise 10 olayda 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 1 milyon 970 bin 620 kaçak makaron, 1298 paket kaçak sigara, 783 kilogram kaçak tütün ve 125 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

