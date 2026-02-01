Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da devrilen yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı

        Antalya'da devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Giriş: 01.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:36
        Antalya'da devrilen yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı
        Antalya'da devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta Otogarı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün otogara girişi, yolcu alması ve verilen molanın ardından otogardan ayrılarak Antalya istikametine seyre geçmesi yer alıyor.

        Tekirdağ'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan yolcu otobüsü saat 10.20 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmişti. Kazada otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

