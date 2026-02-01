Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:16
        Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Çarşı Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda bir kişiyi denizde hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 37 yaşındaki Cem Türkoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

