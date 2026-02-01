1825 rakımlı Alacabel'de yarıyıl tatilinin son günü ziyaretçi yoğunluğu

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel Geçidi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.



Yarıyıl tatilinde hafta sonu tatilini geçirenler, Antalya-Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel'de karla buluştu. Ziyaretçiler bölgede piknik yaptı, bazıları kar topu oynadı, kaydıraklarla yamaçlardan kaydı. Bir grup off-road sürücüsü de trafiğe kapalı alanlarda sürüş yaptı.



Ziyaretçilerden Muzaffer Civan, Alacabel'e Konya'nın Seydişehir ilçesinden geldiklerini belirterek, "Ailecek çok eğlendik. Fırsat buldukça buraya gelmek istiyoruz." dedi.



Muğla'dan gelen Osman Bilgin ise Alacabel'i çok güzel bulduklarını dile getirdi.



Bölge sakinlerinden Ömer Karasoy da Alacabel'in kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü anlatarak, "Alacabel, sahil kesimlerinde yaşayanlar için alternatif bir kış rotası haline geldi. Kar seven misafirler Antalya kent merkezi, çevre ilçelerden geliyor. Hatta Konya'nın Seydişehir, Bozkır ve Beyşehir ilçelerinden gelenler de var. Tatilcileri burada görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Şükrü Öz de Alacabel'in her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan İbrahim Kıyıcı ise ilçelerinde kar göremediklerine dikkati çekerek, "Kış mevsiminde hafta sonları Akseki'ye geliyoruz. Araçlarımız off-road donanımlı. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.



Ailesiyle Manavgat'tan bölgeye gelen Azra Aydoğan (9) da yarıyıl tatilinin son gününü Alacabel'de geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.













