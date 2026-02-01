Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:31
        Antalyaspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

        Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

