Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın Iğdır FK'ye konuk olacak
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Türkiye Kupası'nda 8 takımlı B Grubu'nda mücadele eden Akdeniz temsilcisi, ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, ikinci haftada Gençlerbirliği'ne sahasında aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftaya golsüz ve puansız son sırada giren kırmızı-beyazlılar, Iğdır deplasmanında hanesine üç puan yazdırmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında geride kalan iki haftada birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Alagöz Holding Iğdır FK ise 5. sırada yer alıyor.
