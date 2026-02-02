Habertürk
        Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın Iğdır FK'ye konuk olacak

        Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        Giriş: 02.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:49
        Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

        Türkiye Kupası'nda 8 takımlı B Grubu'nda mücadele eden Akdeniz temsilcisi, ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, ikinci haftada Gençlerbirliği'ne sahasında aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftaya golsüz ve puansız son sırada giren kırmızı-beyazlılar, Iğdır deplasmanında hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

        Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında geride kalan iki haftada birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Alagöz Holding Iğdır FK ise 5. sırada yer alıyor.

