        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı

        Çiçek sektöründe Sevgililer Günü yoğunluğu başladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek sevkiyatlarının devam ettiğini belirterek, "10 milyon doları geçecek bir ihracatımız olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:17
        Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda ve mezatlarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan karanfil başta olmak üzere kırmızı ağırlıklı çiçekler paketlenip, sevgililer için hazırlanıyor. Yurt dışı için tırlara yüklenen çiçekler yola çıktı, iç pazar için ise çalışmalar sürüyor.

        İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Sevgililer Günü'nün sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

        Hareketli bir süreç yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek sevkiyatlarımız devam ediyor. 10 milyon doları geçecek bir ihracatımız olacak. Bu dönemde kırmızı renkler ön plana çıkıyor, kırmızı olan bütün çiçeklere karşı yoğun bir ilgi var. Tahmin ediyorum ki 7-8 Şubat'a kadar sevkiyatlarımız devam edecek. 8 Şubat'tan sonra talep gelirse uçak kargo yoluyla gönderim yapacağız." diye konuştu.

        Yılmaz, çiçek siparişlerinde geçen yıla göre bu yıl artış olduğunu kaydetti.

        Bu dönemde en fazla Avrupa ülkelerine çiçek gönderdiklerini aktaran Yılmaz, "Avrupa'nın neredeyse tamamına ürün gönderiyoruz. 30'un üzerinde ülkeye sevkiyat gerçekleştireceğiz. Sadece Avrupa yok, diğer ülkelere de gönderimlerimiz var." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

