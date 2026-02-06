Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Türk medeniyetinin binlerce yıllık kaya resimleri keçeyle sanata dönüştü

        AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakanlığının keçe sanatçısı Nur Sağlamer, Ön Türklerin kaya resimlerinden yola çıkarak Türk medeniyetinin binlerce yıllık tarihini keçe sanatıyla anlatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:18 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk medeniyetinin binlerce yıllık kaya resimleri keçeyle sanata dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakanlığının keçe sanatçısı Nur Sağlamer, Ön Türklerin kaya resimlerinden yola çıkarak Türk medeniyetinin binlerce yıllık tarihini keçe sanatıyla anlatmaya çalışıyor.

        İstanbul'daki kariyerini bırakarak 1999 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dağ köyüne yerleşen ressam, yazar ve tasarımcı Sağlamer, "yarım kalmış hikayeler" adını verdiği özgün resim anlayışıyla doğal materyaller üzerinde çalışmalar yürütüyor.

        Doğadan ve mitolojiden ilham alan, tuval, taş ve ahşap üzerine eserler üreten UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sağlamer, Orta Asya'dan bu yana göçebe kültürün önemli bir mirası olan ve bugün yok olmaya yüz tutan keçe sanatına da yoğunlaştı.

        Altay Dağları'ndan Anadolu'ya uzanan coğrafyada Ön Türklerin kayalara işlediği figürleri temel alan Sağlamer, 1,5 yıl süren çalışma sonunda Türk medeniyetinin tarihsel yolculuğunu keçe tablolarla anlatan bir koleksiyon hazırladı.

        "Aşina" adını verdiği ve 20 eserden oluşan keçe resim sergisiyle yarın Antalya'daki Galeri T'de sanatseverlerle buluşacak olan Sağlamer, sergiyle hem keçe sanatını yaşatmayı hem de Türk medeniyetinin köklü geçmişine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

        - "Keçeyi yaşatmamız lazım"

        Sağlamer, AA muhabirine, keçenin dünyadaki ilk tekstil ürünü, atkısı, çözgüsü olmayan Neolitik Çağ'dan beri aynı teknikle oluşturulan doğa dostu bir dokuma olduğunu söyledi.

        Doğaya zararı olmayan keçenin eskiden çadır, kilim, giysi, atların aksamları başta olmak üzere birçok yerde kullanıldığını anlatan Sağlamer, "Yalıtkan bir malzeme, binaların ısı yalıtımına da kullanılıyor. Termos özelliği var. Keçeyi yaşatmamız lazım. Onun için emek veriyorum. Keçeden tablo yapabilmek için önce resmin tasarımını çiziyorum, sonra yünü renklerine göre serip, sıcak sabunlu su verip, basınç uygulayarak tepme işlemini gerçekleştiriyorum. Yünün keçeleşmesi saatler süren emek gerektiriyor." dedi.

        Keçeden tablolar aracılığıyla Ön Türk uygarlığını anlatmayı amaçladığını belirten Sağlamer, keçenin Güney Sibirya kökenli olduğuna dikkati çekti. Sağlamer, ilk kaya resimleriyle keçenin doğduğu coğrafyanın aynı olmasının, bu sergide keçeyi özellikle tercih etmesinin temel nedeni olduğunu vurguladı.

        Kaya resimlerinin damga (tamga) damgaların da alfabenin öncüsü olduğunu söyleyen Sağlamer, Türklerin şu an kullanılmasa da kendine ait alfabesi olan entelektüel milletlerden biri olduğunu belirtti.

        Ön Türk uygarlığının büyük medeniyet olduğuna işaret eden Sağlamer, şunları kaydetti:

        "Eski çağ uygarlıkları anlatılırken yanlı tarih kitaplarında Çin, Mısır, Yunan, Hint, Mezopotamya medeniyetlerinden bahsedilir. Hiç Türk medeniyetinden bahsedilmez. Türk arkeolojisi yok denir. Oysa kaya resimleri Türk arkeolojisidir. Eğer bu resimler, anıtlar arkeolojiyi oluşturmuyorsa başka ne oluşturabilir? 10. kişisel sergimi açacağım. Sergimde bunu vurgulamaya çalışıyorum. Amacım, şehir şehir hatta yurt dışına bu eserleri taşıyarak, Türk uygarlığını keçe sanatıyla anlatmak. Kendime bunu görev edindim."

        Sağlamer, doğanın kendisine ilham verdiğini dile getirerek, keçenin yanı sıra geleneksel sanatın birçok dalıyla ilgilendiğini, resim yapıp kitap yazdığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Side büyük plajda günübirlik 15 işletme yıkıldı
        Side büyük plajda günübirlik 15 işletme yıkıldı
        Kumluca'da yağmur ve hortum seraları vurdu
        Kumluca'da yağmur ve hortum seraları vurdu
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak' rekoru
        Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak' rekoru