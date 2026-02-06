Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ulusal ve uluslararası çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Antalya'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Kemer ilçesi, 2025'te 4 milyon 500 bin turisti konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor turizmiyle öne çıkan Kemer, nüfusunun 90 katı turist ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ulusal ve uluslararası çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Antalya'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Kemer ilçesi, 2025'te 4 milyon 500 bin turisti konuk etti.

        Yıl boyunca turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, spor turizmiyle öne çıkan Kemer, geçen yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

        Run To Sky, Sea To Sky, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akra Granfondo, Sea To Sky, Çıralı Nature Fest gibi dünya çapında takip edilen organizasyonlarla yabancı sporcuları konuk eden Kemer, Antalya'nın hem tanıtımına hem de turizmine katkı sunuyor.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine, ilçenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,66 artışla 3 milyon 479 bin 730 yabancı turisti ağırladığını, günübirlik ziyaretçilerle bu rakamın arttığını söyledi.

        Geçen yıl en fazla turistin Rusya'dan geldiğini belirten Solmaz, ikinci sırada bulunan yerli turist sayısını, Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve İngiltere'nin takip ettiğini dile getirdi.

        Solmaz, geçen yıl hava koşullarından dolayı hazirana sarkan bir turizm sezonu başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Ama kasımı da iyi değerlendirince güzel bir sezon oldu. Geçen yıl nüfusumuzun 90 katı turisti ilçemizde misafir ettik. Tabii bu konaklayanların dışında, günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Ören yerlerimiz önemli ölçüde misafir ağırladı. 50 bin nüfuslu bir ilçede 90 katı, 4,5 milyon misafiri ağırlamış olduk." ifadelerini kullandı.

        Turist sayısının yanı sıra misafirlerin ilçeden memnun ayrılmasını daha çok önemsediklerini ve bu konuda da oldukça başarılı olduklarını belirten Solmaz, turist sayısının artmasının memnuniyetin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

        Solmaz, "Dünyanın 7 kıtasından misafir ağırlıyoruz. En uzak ülkelerden dahi gelen misafirlerimiz var. Bu bizim için çok değerli. Kemer bir marka, bu markanın değerinin korunması için çalışıyoruz." dedi.

        Kemer'i sadece deniz turizmi olarak değerlendirmediklerini, turizm çeşitliliğini artırmaya gayret ettiklerini anlatan Solmaz, özellikle spor turizminde dünya çapında önemli yarışlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

        Kaymakam Solmaz, spor organizasyonlarının bu yıl da devam edeceğini ve spor turizmindeki iddialarını güçlendirmek için altyapı yatırımlarına da ağırlık verdiklerini, ilçeye 4 bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kordu kazandıracaklarını kaydetti.

        Kemer'de tüm kesimlerin spor turizmine odaklandığını belirten Solmaz, "Biz iddialıyız, sporun, doğa sporlarının turizm merkezi Kemer olacak. 2 yıldır bu noktada gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

        - Bu yıl 2025 rakamlarının üzerinde turist bekleniyor

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut da ilçede geçen yıl temmuz itibarıyla istenilen doluluklara ulaştıklarını ve kasım sonuna kadar dolu dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        İlçede yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığına dikkati çeken Orkut, "2026'ya da güzel bir giriş yaptık. Elimizdeki rezervasyonlara göre bu yıl da rakamlar 2025'in altında kalmayacak. Gerek fiziksel gerek insan kaynağı gerekse yatırımlar açısından hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz." diye konuştu.

        Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise geçen yılı çok güzel geçirdiklerini bu yıl da aynı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırladıklarını anlattı.

        Etkinliklere dünyanın her yerinden sporcu katıldığına dikkati çeken Özdemir, ilçede gerçekleştirdikleri organizasyonlarla hem ilçeyi hem Antalya'yı tanıttıklarını hem de spor turizmine önemli katkı sunduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        6 Şubat sonrası yeniden inşa
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Asrın felaketinde kaybettiği eşi ve kızının son fotoğrafları hatıra kaldı
        Asrın felaketinde kaybettiği eşi ve kızının son fotoğrafları hatıra kaldı
        Türk medeniyetinin binlerce yıllık kaya resimleri keçeyle sanata dönüştü
        Türk medeniyetinin binlerce yıllık kaya resimleri keçeyle sanata dönüştü
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Side büyük plajda günübirlik 15 işletme yıkıldı
        Side büyük plajda günübirlik 15 işletme yıkıldı
        Kumluca'da yağmur ve hortum seraları vurdu
        Kumluca'da yağmur ve hortum seraları vurdu
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu