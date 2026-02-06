DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi
Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) başkanlığına Gültekin Gencer'in yeniden seçildiği bildirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek binasında yapılan genel kurulda, başkanlık seçiminde mevcut başkan Gültekin Gencer'in yer aldığı tek liste oylandı.
Oylama sonucunda, Gencer, yeniden dernek başkanlığına seçildi. DÖSİAD üyeleri seçimin ardından fotoğraf çektirdi.
Gültekin Gencer, genel kurulda yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde elde edilen kazanımları hatırlatarak, "Yeni dönemde de üretmeye, iş dünyasının sesini duyurmaya ve üyelerimizin ulusal ve uluslararası arenadaki fırsatlarını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
