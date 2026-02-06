Habertürk
Habertürk
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

        Giriş: 06.02.2026 - 14:24 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:24
        GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yollarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde bazı mahallelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.

        Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi ile Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Antalya-Kemer kara yolu ile Hisarçandır yolunda yaşanan heyelan, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı turist ve vatandaşlar, sahil bandında yürüyüş yaptı, dalgaları görüntülemeye çalıştı.

        Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda da yollarda oluşan göllenme nedeniyle bazı araçlar yoldan geçmekte güçlük çekti, scooterın suya gömüldüğü görüldü.

        Kumluca ilçesinde etkisini sürdüren sağanakla hortum oluştu. Hortum nedeniyle Kum, Karşıyaka, Beykonak, Salur ve Mavikent mahallelerinde bazı ev ve seralarda hasar oluştu, bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, enerji nakil hatlarında da zarar meydana geldi.

        Su baskınları, seralarda ve bölgedeki işçi evlerinde hasara yol açtı. Salur Mahallesi'ndeki sulama kanalı üzerindeki köprü, selle yıkıldı. Ekipler, bölgede önlem aldı.

        Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'ndeki seralar da hortumdan zarar gördü. Yağış nedeniyle Yarbaşı kanalı taştı.

        - Kumluca'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yaptığı açıklamada, su baskınları ve hortumun hasara neden olduğunu söyledi.

        Ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü belirten Güneş, "İlk belirlemelere göre, su baskınlarından 500 dekar, hortum nedeniyle de 150 dekar sera alanı zarar gördü. Belediyemiz, Devlet Su İşleri Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerimiz vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Can kaybımız yok, sera alanlarında hasar tespit çalışmalarımız sürüyor." dedi.

        Güneş, yardım ve desteğe ihtiyaç olan vatandaşlara ulaştıklarını vurgulayarak, tahliye konusunda ise iş makineleriyle çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

