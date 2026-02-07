Antalya'da "Aşina" keçe resim sergisi açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığının keçe sanatçısı Nur Sağlamer'in, Ön Türklerin kaya resimlerinden yola çıkarak hazırladığı "Aşina" adlı keçe resim sergisi, Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sağlamer'in 20 eserinden oluşan sergi, Galeri T'de ziyaretçilerine kapılarını açtı.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sağlamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi keçe sanatının unutulmaması için hazırladığını belirtti.
Aynı zamanda keçeden tablolar aracılığıyla Ön Türk uygarlığını anlatmayı amaçladığını aktaran Sağlamer, şunları kaydetti:
"Sergiye bir buçuk yıldır hazırlanıyorum ve burada 20 eserim bulunuyor, bu sayı artacak. Amacım yurt içi ve yurt dışında Ön Türk uygarlığını keçe ile anlatmak. Keçe atalarımızın dünyaya armağanı, çok önemli bir kumaş türü. Koyun yünleriyle basınç, sıcak su kullanarak oluşturulan bir dokuma ürünü."
Sağlamer, ilk kaya resimleriyle keçenin aynı coğrafyada doğduğunu ve eserlerinde keçeyi bu nedenle tercih ettiğini kaydetti.
Sergi, 25 Şubat'a ziyarete açık olacak.
