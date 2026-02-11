Canlı
        Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

        Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alman uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        11.02.2026 - 10:24
        Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alman uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.

        Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Gerda Reinhilde'den (70) haber alamayan arkadaşları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.


        Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Reinhilde'yi salonda hareketsiz halde buldu.


        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Reinhilde'nin cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.






