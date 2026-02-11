Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alman uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Gerda Reinhilde'den (70) haber alamayan arkadaşları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren jandarma ekibi, Reinhilde'yi salonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Reinhilde'nin cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı'nın morguna götürüldü.
