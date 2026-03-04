Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yabancı turistlere doğru şekilde aktarılması için gönüllü olarak yabancı dillerde bilgilendirme yapıyor.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:23
        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü her yıl milyonlarca yabancı turistin ziyaret ettiği kentte, himayesindeki Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami, Saat Kulesi ve Tekeli Mehmet Paşa Cami gibi tarihi yapıların doğru tanıtılması için çalışmalar yürütüyor.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile KİM Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü projede, İngilizce ve farklı yabancı dilleri bilen üniversite öğrencileri, tarihi alanları ziyaret eden turistlere hem yapıyı hem de kültürel değerleri gönüllü olarak anlatıyor.

        Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, vakfın en önemli özelliğinin himayelerindeki tarihi eserleri korumak ve tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.

        Her yıl kenti milyonlarca turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Pervaneli, "Antalya turizmin başkenti olması hasebiyle bu yıl 18 milyona yakın turist ziyaret etti. Biz bunların içerisinden özellikle Kaleiçi'nde, Alanya Kalesi'nde ve diğer tarihi eserlerimizi dolaşan turistlere kendi kültürümüzü, dinimizi anlatmak istiyoruz." dedi.

        Pervaneli, yabancı dil bilen gönüllü üniversite öğrencilerinin kentin tarihi ve kültürünün tanıtılması için kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

        - "Dil bilen başarılı 170'e yakın gönüllümüz var"

        Üniversitedeki öğrencilerin aldıkları eğitimlerin ardından turistlere vakıflara ait tarihi yapılar ve kültürle alakalı bilgi verdiğini kaydeden Pervaneli, şunları paylaştı:

        "Dil bilen başarılı 170'e yakın gönüllümüz var. Bunların bir kısmı bizden burs alan öğrenciler bir kısmı tamamen gönüllü gelen çocuklarımız. Bu çocuklarımız yabancı dilin onlara sağlamış olduğu avantajlardan yararlanarak gerçekten çok güzel çalışma yapıyorlar. Özellikle Kaleiçi'nde ve Alanya Kalesi'nde KİM Vakfımızla büyük bir çalışma yapıyoruz. Gönüllü gençlerimiz dinimizin, kültürel değerlerimizin ve tarihimizin ne kadar güzel ve önemli olduğunu turistlerimize tanıtmaya çalışıyor. Turistlerden bugüne kadar çok güzel dönüşler aldık."

        Kültürel etkinliklerin turistlere tanıtılması için ramazan ayında daha fazla çalışma yaptıklarını anlatan Pervaneli, turistlerin yoğunlukta olduğu Işıklar Caddesi gibi noktalarda iftar sofraları kurduklarını ve turistleri iftar sofralarında ağırlayarak, bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

        Ramazan boyunca da tarihi yapıları sürekli açık tutmaya çalıştıklarını dile getiren Pervaneli, "Muratpaşa Camisi'nden Yivli Minare'ye, Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nden Saat Kulesi'ne kadar bunların tamamını 24 saat açık tutmaya çalışıyoruz. Sadece bizim vatandaşımız değil turistler de buraları görmek istiyor ve biz de turistlere hem kendi kültürümüzü tanıtmaya hem de mekanlarımızı göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Pervaneli, yine ramazan dolayısıyla kentin önemli tarihi noktalarını mahyalarla süslediklerini ve turistlerin bu mahyalara ilgi göstererek fotoğraf çektiğini ifade etti.

