        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:48
        Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

