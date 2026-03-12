Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği elde etti.



Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı. 145 kilometrelik parkur sonunda Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı'nda sona eren yarışın ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği kazandı.



Etabı, Özbekistan National takımı sporcusu Sergey Rostovtsev ikinci, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz üçüncü sırada tamamladı.



Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililer verdi.



Ayrıca "genel klasman" birincisi Shnyrko'ya turkuaz mayonun yanı sıra lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu verildi. Beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu Ramazan Yılmaz'a, kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken'e takdim edildi.



Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, 15 Mart Pazar günü sona erecek.

