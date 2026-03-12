Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

        Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

        Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği elde etti.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı. 145 kilometrelik parkur sonunda Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı'nda sona eren yarışın ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği kazandı.

        Etabı, Özbekistan National takımı sporcusu Sergey Rostovtsev ikinci, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz üçüncü sırada tamamladı.

        Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililer verdi.

        Ayrıca "genel klasman" birincisi Shnyrko'ya turkuaz mayonun yanı sıra lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu verildi. Beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu Ramazan Yılmaz'a, kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken'e takdim edildi.

        Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, 15 Mart Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Antalya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü kutlandı
        Antalya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü kutlandı
        Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan vefat etti
        Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan vefat etti
        Dini duyguları istismar ederek 2 milyon liralık vurgun yapan 2 şahıs tutukl...
        Dini duyguları istismar ederek 2 milyon liralık vurgun yapan 2 şahıs tutukl...
        Alanya'da SUV motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1, yaralı
        Alanya'da SUV motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1, yaralı
        Başkan Vekili Özdemir: "Kadın dostu kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürü...
        Başkan Vekili Özdemir: "Kadın dostu kent vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürü...
        Sular çekildikten sonra yeniden ulaşıma açılan Antalya-Konya kara yolu hava...
        Sular çekildikten sonra yeniden ulaşıma açılan Antalya-Konya kara yolu hava...