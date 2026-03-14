        Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 21:00 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, şehit aileleri, gaziler ile emniyet mensupları katıldı.

        Vali Şahin, programdaki konuşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde kurulan bu sofranın büyük bir aile buluşması niteliği taşıdığını belirtti.

        Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu kaydeden Şahin, devletin her daim yanlarında olduğunu dile getirdi.

        Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

        Aynı sofrada buluşmanın ve gönülleri birleştirmenin huzurunun hissedildiğini dile getiren Zaimoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasında ve ezanlarımızın semaya yükselmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz cesareti bulunmaktadır. Şehit ailelerimiz sabır ve metanetleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipken, kahraman gazilerimiz ise fedakarlıklarıyla bizlerin onur kaynağıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

