Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 14.03.2026 - 22:33
Orta Mahalle’de Şerafettin K’ye ait bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
