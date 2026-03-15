Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası, tamamlandı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyona 45 ülkeden 170 sporcu katıldı.



Dünya Kupası'nın Türkiye ayağının dördüncü ve son gününde erkekler atlama, paralel bar ve barfiks, kadınlar denge ile yer aletlerinin final mücadelelerine sahne oldu.



Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazandı. Mert Efe Kılıçer ise barfikste aldığı 13.966 puanla 5’inci oldu.



Madalya töreniyle sona eren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:



Erkekler



Atlama masası:



1- Sebastian Sponevik (Norveç)



2- Jonas Danek (Çekya)



3- Timofei Akinshin (AIN)



Barfks:



1- Chia-Hung Tang (Çin Taipesi)



2- Angel Barajas (Kolombiya)



3- Tin Sribic (Hırvatistan)



Paralel bar:



1- Shinnosuke Oka (Japonya)



2- Angel Barajas (Kolombiya)



3- Ferhat Arıcan (Türkiye)



Yer aleti:



1- Karl Jahrel Eldrew Yulo (Filipinler)



2- Eamon Montgomery (İrlanda)



3- Rayderler Zapata (İspanya)



Halka aleti:



1- Adem Asil (Türkiye)



2- Courtney Tulloch (İngiltere)



3- Nikita Simonov (Azerbaycan)



Kulplu beygir



1-Rhys Mc Clenaghan (İrlanda)



2 - Zeinolla İdrissov (Kazakistan)



3-James Hickey (İrlanda)



Kadınlar



Yer aleti:



1- Luidlima Roshchina (Tarafsız sporcu)



2- Kate Mcdonald (Avustralya)



3- Antea Sikic Kaucic (Hırvatistan)



Denge aleti:



1- Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)



2- Kate Mcdonald (Avustralya)



3- Breanna Scott (Avustralya)



Asimetrik parelel:



1-Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)



2-Liudmila Roschina (Tarafsız sporcu)



3-Lucija Hribar (Slovenya)



Atlama masası:



1- Liudmila Roshchina (Tarafsız sporcu)



2- Teja Belak (Slovenya)



3- Laia Font (İspanya)

