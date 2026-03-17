Antalya'da "Uluslararası Robot Yarışması" koordinasyon toplantısı düzenlendi

Antalya'da bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde 6-8 Mayıs'ta düzenlenecek yarışma öncesindeki çalışmaların değerlendirildiği toplantı, kent merkezindeki bir otelde yapıldı.



Toplantıda, yarışma kapsamında yürütülen hazırlık ve planlama süreçleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.



Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, organizasyon için geniş çaplı bir hazırlık çalışması yapıldığını belirtti.



Organizasyon kapsamında 30 bine yakın misafiri Antalya'da ağırlayacaklarını dile getiren Şahin, "Organizasyon şehir merkezinde gerçekleştirilecek. Tüm hazırlıkları tekrar değerlendiriyoruz. Misafirlerimizi Antalya'mızda en iyi şekilde ağırlayacağız. Bunun için gerekli tecrübeye ve altyapıya sahibiz." dedi.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda ve borsa başkanları katıldı.

