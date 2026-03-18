Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu aranıyor

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde müşterilerinden yaklaşık 50 milyon lira toplayıp ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan B.M.A'nın iş yerine "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısı asıldığını ve kendisine ulaşamadıklarını söyleyen kişiler polise şikayette bulundu.

        Polis ekipleri, B.M.A'nın yatırım adı altında bazı kişilerden yaklaşık 50 milyon liralık para ve ziynet eşyası topladığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kuyumcuya gelen polis, savcılık izniyle içeriye girip inceleme yaptı.

        Ekiplerin, şüpheli kuyumcuyu arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

