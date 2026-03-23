        Antalya'da "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlendi

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Nevruz'un Türk dünyasındaki önemi ve kültürel mirası anlatıldı, çeşitli gösteriler sunuldu. Azerbaycan'dan gelen 5 Numaralı Çocuk ve Gençlik Geliştirme Merkezi ekibi dans gösterisi yaptı. Azerbaycan'a ait kültürel kıyafetlerin tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara yöresel dans figürleri öğretildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ve Nevruz Bayramı sonrasında Azerbaycanlı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılması amacıyla bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılacağını belirten Eriş, "Tek millet, iki devlet anlayışını kuvvetlendirmek için biz de Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

        Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Azer İsmayıl ise Nevruz'un baharın gelişini ve toprağın uyanışını simgeleyen kadim bir bayram olduğunu ifade ederek katılımcıların bayramını kutladı.

        Etkinlik, Azerbaycan'dan gelen öğrencilere ve yetkililere hediye takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Savaş istemiyoruz" diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranan 29 yaşındaki öğretmen adayının ırmakta cansız bedeni bu...
        Antalya'dan milli takım antrenörlüğüne
        Başkan Güngör: "Akaryakıt istasyonlarında tek ruhsat uygulaması hayata geçi...
        Heyelan sonrası yol çamura bulandı, offroad yarışlarını aratmayan görüntüle...
        'Kız arkadaşımla neden görüşüyorsun' tartışmasında pompalı tüfekle vurulup,...
