        Alanya ultra trail yarışına hazır

        Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, 6. kez koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Corendon Airlines ana sponsorluğunda, 25 ülkeden 850 sporcuyu ağırlaması beklenen organizasyonda, 68 kilometre Alanya Ultra Trail, 42 kilometre Taurus Mountain Trail, 27 kilometre Keykubat Mountain Run, 18 kilometre Cleopatra Short Trail ve 5 kilometre Alanya Castle Run etapları koşulacak.

        Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Talat Demirel, AA muhabirine, bu yıl yarışı 6. kez gerçekleştireceklerini söyledi.

        Organizasyonun 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımıyla başlayacağını belirten Demirel, şunları söyledi:


        "Yarışmamız 28 Mart Cumartesi günü Kleopatra Plajı'nda başlayıp, Toros Dağları'nın 1500 metre yüksekliklerine kadar çıkacak. Sporcular, Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalardan, Yörüklerin göç yolları ve kervanların kullandığı güzergahlardan teknik ve zorlu bir yolcuk yapacak."




        - "Türkiye'nin en önemli dağ koşusu"


        Ahmet Arslan tarafından 2017'de hayata geçirilen Alanya Ultra Trail'in kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin en önemli dağ koşusu olduğunu anlatan Demirel, uluslararası ultra trail takviminde yer alan ve UTMB Index kapsamında değerlendirilen organizasyonun, elit sporcular için ITRA puanı vermesi nedeniyle önemli olduğunu kaydetti.

        Demirel, bu yıl ilk kez yapılacak kale parkuruyla yarışa merakı olanları da çekmek istediklerini ifade ederek, "Bu yarış ile aynı zamanda turizmin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Yarışma ne kadar daha çok büyürse ülke turizmine de katkısı o kadar fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası

        Benzer Haberler

        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluştu
        Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluştu
        Okçuluk il birinciliğinde Manavgat'a 2 altın madalya
        Okçuluk il birinciliğinde Manavgat'a 2 altın madalya
        Öğretmenin taciz suçlamasında okul müdür yardımcısına 3 ay hapis cezası
        Öğretmenin taciz suçlamasında okul müdür yardımcısına 3 ay hapis cezası
        'Yüzen oteller' ile iki ayda 52 bin 748 yolcu seyahat etti
        'Yüzen oteller' ile iki ayda 52 bin 748 yolcu seyahat etti