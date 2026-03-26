Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 532 kullanımlık sentetik A4 maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.



Operasyonda M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22) gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

