        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:07 Güncelleme:
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 532 kullanımlık sentetik A4 maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

        Operasyonda M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Osimhen'e Drogba modeli!
