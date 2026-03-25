Antalya'da şehit ve gazi yakınlarından keçe sergisi ve konser

Antalya'da şehit ve gazi yakınlarının hazırladığı "Keçe Sanat Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunulurken, "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" da konser verdi.



Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını sanata teşvik etmek ve sanatla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla Muratpaşa ilçesindeki Antalya Kültür Merkezinde program düzenlendi.



Programa Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.



Şehit aileleri ve gazilerin yakınlarının keçelerden yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergide, geleneksel keçe sanatının farklı motif ve tekniklerle işlendiği çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Programda yine gönüllülerden oluşan "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği türkülerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen, programdaki konuşmasında, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını sanatla buluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Şehit ve gazi yakınlarının keçelerden yaptığı çok güzel eserlerin sergisinin açılışını yaptıklarını belirten Sökmen, sergi ve konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.



