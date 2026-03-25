Korkuteli ilçesinde Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşa bin fidan dağıtıldı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçede "Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, vatandaşa 900 sedir ve 100 servi fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar fidanları, görevlilerin eşliğinde toprakla buluşturdu.

