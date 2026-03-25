        Antalya'da "Her Yaşta Sanat" çalıştayı düzenlendi

        Antalya'da Yaşlılar Haftası kapsamında, ileri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla "Her Yaşta Sanat" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.03.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Antalya'da "Her Yaşta Sanat" çalıştayı düzenlendi

        Antalya’da Yaşlılar Haftası kapsamında, ileri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla “Her Yaşta Sanat” çalıştayı gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenen etkinliğe Proje Yöneticisi ve Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

        Prof. Dr. Eroğlu, programdaki konuşmasında, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi ve buna bağlı araştırma uygulama birimlerinin katkılarıyla projenin hazırlandığını söyledi.

        İleri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu, "Yaşlılar bizim kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 'Her Yaşta Sanat' sloganı ve 'Gelenekselimiz Geleceğimizdir' ilkesiyle etkinlik düzenliyoruz." dedi.

        Çalıştayda hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel sanat dallarının tanıtıldığını kaydeden Eroğlu, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kültürel mirasın katılımcılarla buluşturulduğunu belirtti.

        Sanatta yaşın ve sınırın olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Sanat evrenseldir. Bu projeyi yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda sosyal bir görev olarak görüyoruz. Etkinlikte katılımcılar geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Bazı katılımcılar geçmişte kullanılan keçe ve dokuma gibi ürünlerle nostaljik bir deneyim yaşadı." diye konuştu.

        Eroğlu, yaklaşık 50 öğrencinin öğretici olarak görev aldığı çalıştaya 200'e yakın kişinin katıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Antalya'da "Yapay Zeka İle Görsel Üretim Atölyesi" düzenlenecek
        Otel lojmanında çıkan yangın korkuttu
        Kemer'de Anne Taksi hizmet vermeye başladı
        Antalya'da muz serasını kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı
        Başkan Vekili Çiçek, hastaneye giderek kazada yaralanan personelin durumu h...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor