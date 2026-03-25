        Antalya'da "Yapay Zeka İle Görsel Üretim Atölyesi" düzenlenecek

        Muratpaşa Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Antalya'da "Yapay Zeka İle Görsel Üretim Atölyesi" düzenlenecek

        Muratpaşa Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapay zeka ve görsel üretim odaklı bir atölye programı gerçekleştirilecek.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenecek program için dün başlayan başvuru süresi, 2 Nisan'a kadar devam edecek.


        Saves Digital kurucusu Mertcan Sarı eğitmenliğinde yapılacak "Geleceği Tasarlayanlar" başlıklı 4 haftalık eğitimde, fotoğrafın temelleri ve görme sanatı, ışık ve kompozisyon, video çekimi, yapay zeka ile görsel üretimi, prompt (istem) mühendisliği ile yapay zeka destekli müzik ve içerik üretimi gibi başlıklar ele alınacak.


        Yapay zeka mühendisi Emin Tıraş liderliğinde düzenlenecek "Yapay Zekanın Mimarları" başlıklı 4 haftalık eğitimde ise büyük dil modellerinin temelleri, gelişmiş prompt mühendisliği ve multimodal içerik üretimi konuları işlenecek.


        Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan program, 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

        Detaylı bilgi ve başvuru için "322 52 70" numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Otel lojmanında çıkan yangın korkuttu
        Kemer'de Anne Taksi hizmet vermeye başladı
        Antalya'da muz serasını kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı
        Başkan Vekili Çiçek, hastaneye giderek kazada yaralanan personelin durumu h...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Döşemealtı'da "Yaşlılar Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlend...