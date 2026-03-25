Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kemer'de Anne Taksi hizmet vermeye başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Anne Taksi uygulaması hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemer'de Anne Taksi hizmet vermeye başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Anne Taksi uygulaması hizmete başladı.

        Proje kapsamında, Kemer'de bir anne adayının Anne Taksi ile güvenli bir şekilde Antalya Şehir Hastanesi'ne muayene için ulaşımı sağlandı. Anne adayı, muayenenin ardından tekrar evine bırakıldı.

        Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde meclis üyelerinin desteğiyle Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Anne Taksi projesinin ilk hizmetini verdiğini söyledi.

        Kemer'de ikamet eden bir anne adayına bu hizmetin verildiğini anlatan Top, "Anne adaylarının talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kemerimize hayırlı olsun." dedi.

        Anne Taksi'nin içerisinde ıslak mendil, kolonya, su, havlu peçete, hijyen malzemeleri ve çocuk koltuğu yer alıyor. Ayrıca içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, ıslak mendil, biberon, tırnak makası, şampuan ve emzik bulunan çanta da annelere hediye ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

