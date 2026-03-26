        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Merkez Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Nigar Bostan, 4 yaşındaki yeğenini dışarıya çıkarmaya çalışırken ellerinden yaralandı. Bostan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

        Apartman sakinlerinden Atalay Sargın, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada dumanı fark ettiğini ve aşağıya indiğini söyledi.

        Evdeki çocukları çıkarmaya çalıştığını anlatan Sargın, "Yangın bir anda büyümüş, kapıyı açtım, çocukları zor dışarıya çıkardım. İtfaiyeyi aradım. Bir yaralı var, buna da şükür." dedi.

        Yangının 4 yaşındaki çocuğun kibritle oynadığı sırada yattığı yorganın tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

