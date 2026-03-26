        Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri'nde Devlet Tiyatrolarına "Sosyal Etki" ödülü

        Antalya'da düzenlenen "Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri"nde (Quality Management Tourism Awards), sanatı her yaştan izleyiciye ulaştıran projeleriyle Devlet Tiyatroları "Sosyal Etki Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından başarılı turizmcilerin ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen tören, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

        Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yön veren, sanatı Anadolu'nun en ücra köşelerine taşıyarak toplumun kalbine dokunan, yıllardır sahne ışıklarını sadece oyun alanı değil, bir aydınlanma meşalesi olarak kullanan Devlet Tiyatroları, bu yıl QM Turizm Ödülleri kapsamında çok özel bir ödülle onurlandırıldı.

        Sanatı her yaştan izleyiciye ulaştıran projeleri ve turneleriyle kültürel yaşamda kalıcı izler bırakan Devlet Tiyatroları, özellikle son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalarla geniş kitlelere ulaşmayı sürdürürken, 15 yıldır Türkiye'nin en kapsamlı ve prestijli turizm ödül platformu olan Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri kapsamında "Sosyal Etki Ödülü"ne layık görüldü.

        Ödülü QM Awards Kurucusu Selçuk Meral'den alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, ödülü tüm sanat emekçileri adına teslim aldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

